Ricki Lake scheert hoofd: ’Bijna niemand wist hoeveel pijn ik had’

„Ik ben bevrijd en vrij, zo begint de actrice haar lange betoog. „Om te beginnen, ik ben niet ziek. Ik heb geen midlifecrisis of een mentale inzinking, maar ik heb wel geleden. Meestal in stilte en bijna dertig jaar lang. En ik ben eindelijk klaar om mijn geheim te delen.”

Vervolgens legt ze uit hoe ze heeft gestreden tegen haarverlies, gedurende bijna haar hele volwassen leven.

Zelfmoord

„Het was slopend, gênant, pijnlijk, beangstigend, deprimerend, eenzaam, al die dingen. Ik heb soms zelfs aan zelfmoord gedacht. Bijna niemand wist hoeveel pijn ik had en hoe traumatisch het voor me was. Zelfs de therapeuten die ik had kenden de waarheid niet.”

Ricki hoopt met haar ontboezemingen anderen te helpen die ook met haarverlies te maken hebben. Ook wil ze zich bevrijden uit de ’stille hel’ waar ze al die tijd in heeft geleefd.

Positieve reacties

Het haarverlies begon toen ze een rol had in de film Hairspray in 1988. De actrice denkt dat er verschillende oorzaken waren, van jojodiëten, zwangerschappen, stress tot het verven van haar haar en het langdurige gebruik van hair extensions.

Al snel na het posten van haar nieuwe look werd ze gebombardeerd met positieve reacties. „Je bent zo dapper en je ziet er fantastisch uit”, schrijft een volger. En: „Dank je voor je kwetsbaarheid vanaf het allereerste moment. We houden van je!”