Kate Winslet tast in de buidel om ziek meisje (12) te helpen

Carolynne Hunter, de moeder van het meisje, kreeg te horen dat haar energierekening komend jaar zou kunnen stijgen van 6500 Britse ponden naar 17.000. „Ons gezinsleven heeft een enorme klap gehad”, aldus de vrouw. „Het is erg zwaar op dit moment.” Uiteindelijk besloot het gezin een GoFundMe inzamelingsactie te starten in de hoop aan het benodigde geld te komen, zo’n 20.000 pond.

Toen Winslet de oproep onder ogen kreeg, twijfelde ze geen moment en besloot ze 17.000 pond te doneren. Daarmee was ze niet alleen de eerste die geld schonk, ze heeft ook het grootste bedrag gestort. Op het moment van schrijven is er in totaal 28.770 pond opgehaald. Hunter kan het nog altijd niet bevatten uit de financiële problemen te zijn. In gesprek met de BBC laat ze weten extra beduusd te zijn dat Winslet zo’n grote donatie heeft gedaan. „Toen ik over het geld hoorde, barstte ik in tranen uit. Ik dacht dat het niet echt was. Ik denk nog steeds: Is dit echt?”