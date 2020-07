Adam Savage ontkent seksueel misbruik zusje

Volgens Miranda heeft Adam haar van 1976 tot 1979, toen zij tussen 7-10 jaar en Adam tussen 9-12 jaar oud was, seksueel hebben misbruikt. In een verklaring aan People weerlegt Adam de claim van zijn zusje, die volgens zijn familie met mentale problemen kampt.

„Hoewel ik hoop dat mijn zus de hulp krijgt die ze nodig heeft om rust te vinden, moet dit afgelopen zijn. Jarenlang heeft ze mij en mijn familie meedogenloos valselijk beschuldigd tegenover iedereen die het wilde horen. Door voor het geld jarenlang vele gelogen verhalen over ons te delen, heeft ze onze hele familie gemarteld en zichzelf van ons afgescheiden.”

Ook Adams moeder Karen heeft gereageerd op de claim van haar dochter. „Het maakt me zeer verdrietig dat ik dit moet zeggen, maar mijn dochter kampt met zware mentale gezondheidsproblemen. Het is verschrikkelijk dat ze Adam en onze hele familie hierin meesleept. Adam is een goede man en ik steun hem volledig.”