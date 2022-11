Premium Het beste van De Telegraaf

Monoloog ’Een leven’ komt dichtbij voor acteur Benja Bruijning: ’Mijn dochtertje was vijf maanden toen ik mijn vader verloor’

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

„Het onderwerp is natuurlijk zwaar, maar de manier waarop het wordt omschreven is ook lichtvoetig”, vertelt de acteur. Ⓒ Aisha Zeijpveld

Benja Bruijning (39) werd diep geraakt door A life (Een leven), de ontroerende, persoonlijke monoloog van de Britse theater- en scenarioschrijver Nick Payne. Ook bij de acteur liep het vader worden en het verlies van zijn eigen vader in elkaar over. „Die verschillende hevige emoties, de achtbaan waar je in terecht komt. Ineens is er voor jou een andere rol weggelegd, of je er nu aan toe bent of niet”, vertelt de acteur.