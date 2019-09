Spannende dag voor Britney: wie krijgt wettelijk gezag over haar?

Eerder stemde de rechter in de zaak in met het verzoek van de advocaat van Spears om de zaak achter gesloten deuren te bespreken. Haar juridische team had daarom gevraagd omdat tijdens de zitting niet alleen haar financiële en medische toestand werden besproken, maar het ook zou gaan over haar zoons Sean (14) en Jayden (13).

Britney’s vader Jamie Spears kreeg in 2008 wettelijk gezag over zijn dochter toegewezen, omdat het psychisch niet goed met haar ging. Jamie en advocaat Andrew Wallet kregen volledige zeggenschap over haar financiën en over een aantal persoonlijke zaken.

Wallet zegde die verantwoordelijkheid afgelopen winter op. Spears senior vroeg eerder deze maand om tijdelijke opschorting van zijn wettelijk gezag waar het om persoonlijke zaken gaat. Hij gaf aan dat dat om medische redenen was, maar Amerikaanse media vermoeden dat het ook iets te maken had met de aangifte die Britney’s ex-man Kevin Federline tegen hem deed. Federline beweert dat Jamie Spears zijn zoon Sean te ruw heeft vastgegrepen tijdens een ruzie. Inmiddels heeft de politie aangegeven geen werk te maken van de ’mishandeling’.