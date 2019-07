Miljuschka Witzenhausen uit de kleren voor coverfoto

„Cote de boeuf”, aldus Miljuschka op Instagram. Op de foto is ze te zien in een zwart badpak, waarbij alleen haar borsten bedekt worden. „Ik ben trots op m’n vetjes, putjes en lovehandles. Het is allemaal een investering in smaak en genot wat uiteindelijk recepten oplevert.”

Andere BN’ers zijn het helemaal met haar eens. „PRACHTIG!”, aldus Manon Meijers. Marlijn Weerdenburg: „Beauty.” Voormalig Miss Nederland Zoey Ivory laat weten: „Wat ben je MOOI en hou ervan dat jij ook altijd uitdraagt dat je altijd jezelf kan zijn met alle perfect imperfections!”

Miljuschka heeft net een dag eerder bekendgemaakt dat ze het rustiger aan gaat doen want ze is „een beetje ingestort” en heeft tijd voor zichzelf nodig. Vooral het proces rondom haar oom Willem Holleeder heeft er bij haar flink ingehakt.