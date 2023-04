Arnold Schwarzenegger wil ondanks berisping meer kuilen vullen in Los Angeles

Eerder deze maand kwam Schwarzenegger in het nieuws omdat hij samen met een groep vrienden een grote kuil had gevuld. Dat werd de acteur door de gemeente niet in dank afgenomen; het gat was er omdat een aardgasbedrijf met onderhoud bezig was. Het werk van ’Arnie’ en zijn vrienden moest daarom weer ongedaan worden gemaakt.

Hoewel Schwarzenegger daar niet het heft in eigen hand had moeten nemen, heeft hij naar eigen zeggen wel complimenten gehad van de gemeente. „Ze kwamen mijn werk inspecteren en vonden het goed werk”, zei hij tegen Fox News.

Gevaarlijk

De acteur heeft het stadsbestuur al laten weten dat ze hem kunnen inschakelen als ze hulp nodig hebben. „Dan trommel ik een crew op en gaan we de stad door om deze kuilen te vullen, want ze zijn gevaarlijk.”

Schwarzenegger vindt het ook „leuk” om te doen. „Het bracht me terug naar de jaren zeventig toen ik in de bouw werkte en ik op de top van mijn bodybuildingcarrière zat maar nog steeds geen geld verdiende. Ik was metselaar en cementwerker. Dus het bracht me terug naar die tijd.”