Ook IJslandse Songfestivaldelegatie test negatief

„Goed nieuws!”, schrijft de zanger. „We hebben allemaal een negatief resultaat gehad na onze PCR-test. We blijven in quarantaine en krijgen woensdag nog een test. Als iedereen dan nog steeds gezond is kunnen we gewoon optreden tijdens de dress rehearsal en halve finale op donderdag.”

Zowel binnen de Poolse als IJslandse bubbel werd afgelopen weekeinde iemand positief getest. Beide delegaties moesten daarna in quarantaine en een PCR-test doen. Ook alle leden van de Poolse songfestivaldelegatie zijn negatief getest op het coronavirus, zij blijven uit voorzorg in quarantaine.

De delegaties van Malta en Roemenië bleven zondag uit voorzorg weg van de openingsceremonie omdat zij in hetzelfde hotel verblijven als Polen en IJsland. Vermoedelijk was het hotel de bron van de besmetting.