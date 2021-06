Is Andra Day dan wél de nieuwe Mrs. Pitt?

Andra Day, de rising star van Hollywood, zou het hart van Brad Pitt hebben veroverd. Ⓒ Getty Images

Het lijken jubelweken te zijn voor Brad Pitt. Niet alleen vierde de 57-jarige acteur een overwinning in zijn scheidingsstrijd met zijn ex Angelina Jolie – hij kreeg gedeeltelijke voogdij over kun kinderen – ook lijkt de liefde hem weer toe te lachen. Wordt actrice Andra Day straks de nieuwe Mrs. Pitt?