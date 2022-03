Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdbrekens bij hof: hoe komt Queen zonder hindernissen bij herdenkingsdienst

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

De gezondheid van de Queen is broos, maar toch wil ze erg graag bij de herdenkingsdienst van prins Philip aanwezig zijn op 9 april. Ⓒ Getty Images

Het is een heus hoofdpijndossier voor het hofpersoneel van de Queen. Natuurlijk wil koningin Elizabeth bij de herdenkingsdienst van haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip aanwezig zijn, op 9 april. Maar haar gezondheid is broos en haar grootste nachtmerrie, volgens een insider in Daily Mail, zou zijn dat zij in die toestand op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. Bovendien is het nogal een onderneming voor iemand van 95-jaar...