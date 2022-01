Gerard Joling dankbaar voor steun na overlijden moeder

„Ik had nooit gedacht dat het zo zwaar zou zijn, als je moeder er niet meer is, maar zo veel kaarten gekregen, zo veel bloemen, dat is echt niet normaal”, begint Joling zijn video. „Dus nu al, m’n moeder ligt nog boven de grond, maar ik wil natuurlijk iedereen heel erg bedanken.”

Een paar dagen voor haar overlijden belandde Janny in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Ze kwam geregeld voorbij in de vlogs van Joling. Vorige week zette hij nog een video online waarin hij samen met zijn moeder Kerstmis vierde. Woensdag maakte Joling bekend dat zijn moeder was overleden. „Vannacht ben ik bij mama in het ziekenhuis blijven slapen en heb ik haar hand tot het laatste moment kunnen vasthouden”, schreef hij toen. „Ondanks haar mooie leeftijd is het ontzettend lastig om mama te moeten laten gaan.”