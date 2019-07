Theater op de kermis

Voor het eerst is ook de Theaterkermis LunaLunaLuna present. Hier wacht het hooggeëerd publiek een bonte verzameling marskramers in theater, muziek en rariteiten, die tegen een kleine betaling voor unieke ervaringen zorgen.

Er is onder meer een Ambtelijke Molen, die maar blijft draaien en waaraan u met een beetje geluk aan een van de loketten wordt geholpen. Laat je omarmen door de Big Hug, een knuffelmachine die iedereen een emotioneel hoogtepunt schenkt. Ben je niet bang voor een nat pak? Doe dan mee aan het Rubberen rookworstenspel. Zes werpers hebben elk een pan vol water voor zich staan. Het doel de worsten in de pan van een ander werpen. Wie het droogst is gebleven, is de winnaar. Dit gloednieuwe minifestival is te vinden bij de Spoorzone, op de noordelijke groenstrook van de Burgemeester Brokxlaan.

Info: detilburgsekermis.nl

Jaouzeetie

De vleeshaken van fakir Kühnelli of de nougatoorlog van de gebroeders Stuvé; ruim 40 bijzondere, gekke, verrassende en spraakmakende verhalen en voorwerpen vertellen samen de geschiedenis van de Tilburgse Kermis. Voor de vierde editie van het rariteitenkabinet Jaozeetie, dat staat voor een reactie op een sterk verhaal, kunnen kermisbezoekers van 23 t/m 28 juli tussen de kraampjes duiken om alle voorwerpen, foto’s en geluidsfragmenten te ontdekken.

De Jaozeetie in NS16, NS Plein 16 Tilburg (langs de route van de kermis). De toegang is gratis.

Blauw en roze

De Roze Maandag is al jaren een begrip, maar daar is sinds een paar jaar ook de Blauwe Zondag bijgekomen. Op 21 juli gaat tussen 12 en 14 uur het geluid op de Tilburgse kermis uit en worden de lichten gedimd, zodat ook mensen met autisme, epilepsie of andere aandoeningen eens zonder al teveel prikkelingen op de kermis kunnen vertoeven.

Blauwe Zondag is het idee van Gijs Franken,en Tilburgse kermisfan. Zijn doel was en is: mensen met autisme, NAH en epilepsie en hun naasten samen brengen en deelname aan de kermis mogelijk maken. Alle Attracties van de Tilburgse kermis zullen op de 21e van 12:00 tot 14:00u ‘prikkelarm’ draaien. Doordat het geluid uit is en de lichten worden gedimd is de kermis een stuk rustiger. Het is de zevende keer dat de Blauwe Zondag op de Tilburgse Kermis georganiseerd wordt.

Info: blauwezondag.nl