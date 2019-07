Tilburgse kermis van start

Jaouzeetie

De vleeshaken van fakir Kühnelli of de nougatoorlog van de gebroeders Stuvé; ruim 40 bijzondere, gekke, verrassende en spraakmakende verhalen en voorwerpen vertellen samen de geschiedenis van de Tilburgse Kermis. Voor de vierde editie van het rariteitenkabinet Jaozeetie, dat staat voor een reactie op een sterk verhaal, kunnen kermisbezoekers van 23 t/m 28 juli tussen de kraampjes duiken om alle voorwerpen, foto’s en geluidsfragmenten te ontdekken.

De Jaozeetie in NS16, NS Plein 16 Tilburg (langs de route van de kermis).

Blauwe zondag

De Roze Maandag is al jaren een begrip, maar daar is sinds een paar jaar ook de Blauwe Zondag bijgekomen. Op 21 juli gaat tussen 12 en 14 uur het geluid op de Tilburgse kermis uit en worden de lichten gedimd, zodat ook mensen met autisme, epilepsie of andere aandoeningen eens zonder al te veel prikkelingen op de kermis kunnen vertoeven.

Doordat het geluid uit is en de lichten worden gedimd is de kermis een stuk rustiger. Het is de zevende keer dat de Blauwe Zondag op de Tilburgse Kermis georganiseerd wordt.

Info: blauwezondag.nl en detilburgsekermis.nl