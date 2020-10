WIDM-actie levert al meer dan 25.000 euro op

Nikkie maakte zaterdag tijdens de finale-uitzending bekend dat ze haar prijzengeld van 12.580 euro zou doneren. De YouTuber deed dat ter nagedachtenis aan haar broertje Mikai die in mei 2018 overleed aan kanker. Destijds stopte Nikkie voortijdig met haar eerste deelname aan Wie is de Mol? vanwege zijn ziekbed.

Kijkers vonden het gebaar van Nikkie zo mooi dat een actie op touw werd gezet om de pot alsnog te spekken. Mol Jeroen Kijk in de Vegte had, zoals de bedoeling is van het programma, juist zijn best gedaan om het bedrag zo laag mogelijk te houden.