Nick en Simon proberen te scoren in Maleisië

Het is voor het eerst in de geschiedenis van The Dream dat Nick en Simon voet aan de grond proberen te krijgen in Azië. In eerdere seizoenen van het muziekprogramma probeerden ze het in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Cuba, Jamaica, Engeland en Ierland. „We speelden al een hele tijd met de gedachte eens een Aziatisch land aan te doen. We zijn er afgelopen jaren achtergekomen dat we goed moeten kunnen communiceren met de bevolking. In Maleisië zijn ze goed in Engels en daarbij komt dat het een land is met veel verschillende culturen”, legt ’regelneef’ Kees Tol uit. „Een kwart van de bevolking is Chinees en daarnaast is er nog een Indiase, Pakistaanse en Sri Lankaanse gemeenschap. Dat alles maakt Maleisië een maquette van Azië”, vult Nick Schilder aan.

De zangers pakken het dit jaar anders aan door voor vertrek al een single uit te brengen. „Die draagt de Maleisische titel Kasih Sayang, dat betekent ’Ik geef je mijn liefde’. We hebben ons echt verdiept in de muziekstijl van het land, wat eventueel aan kan slaan en wat in ons straatje ligt. Het is leuk om dat als vertrekpunt te hebben. Overal waar we aanklopten konden we zeggen dat we een speciaal liedje voor ze hadden gemaakt. Op die manier gingen best wat deuren open”, vertelt Simon Keizer.

Catchy boybandliedje

Met Kasih Sayang, volgens Kees een catchy boybandliedje, lukte het de mannen om in Maleisische radio- en tv-uitzendingen terecht te komen. „En bij optredens was het leuk om te vertellen: dit hebben we speciaal voor jullie gemaakt. Het werd steeds meer meegezongen in de zalen”, zegt Nick, die tijdens het schrijven het plan had opgevat om in het refrein wat Maleisische woorden toe te voegen. „Een Engelse tekst met een Maleisische touch, dat werd geapprecieerd.” De zangers verwachten dat hun Engelstalige single in Nederland minder goed aanslaat. Nick: „We hebben geen grote verwachtingen van Kasih Sayang in de Nederlandse hitlijsten, dus daar gaan we niet al te veel energie in steken. Hij is wel te beluisteren.”

Kees Tol had tijdens de reis de rol van regelneef. „Zodat Nick en Simon zich kunnen bezighouden met de muziek. Ik ben er om ze op elke hoek van de straat te laten zingen”, zegt Kees als gelegenheidsmanager. Simon noemt de reis naar Maleisië een groot avontuur. „We maken acht afleveringen in elf dagen. Dat betekent dat we van ’s ochtends acht uur tot ’s avonds elf uur bezig waren met draaien. Het was echt aanpoten, maar we hebben zoveel moois beleefd.”

Cultuurshock

Kees: „Ik denk dat we de veelzijdigheid van Maleisië laten zien. We belichten alle culturen. De jongens hebben heel veel muziek gemaakt met lokale en nationale artiesten.” Nick: „Het scoren van een hit is niet het hoofddoel van het programma. Het is vooral een manier en excuus om met zoveel mogelijk muzikanten in aanraking te komen en hun muziekscene te laten zien. Het leuke aan Azië is dat de cultuurshock wat groter is. Het staat verder af van Nederland.”

Met The Dream keren Nick en Simon terug bij AVROTROS, waar het muziekprogramma in 2011 begon. De afleveringen zijn vanaf 1 september (21.30 uur) te zien op NPO 1. Het duo blijft echter ook verbonden aan SBS6. Simon: „We zijn SBS en de NPO dankbaar dat we ons programma weer mogen maken op het oude nest.” Voorlopig blijft het hierbij, wat de NPO betreft. „We gaan eerst kijken wat dit seizoen gaat doen en daarna kijken we verder. We richten eerst onze pijlen op dit seizoen”, zegt Kees.

Muzikale plannen zijn er des te meer. Nick en Simon bereiden zich voor op een clubtournee met de titel Het dak eraf, die in oktober begint. In december staan ze in de theaters met de kerstshow Nick & Simon are coming to town. En dan is er nog een nieuw album in de maak.