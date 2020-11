’Hoogste aanklager heeft relatie gehad met advocaat Epstein’

Lilly Ann Sanchez was lid van Epsteins advocatenteam in 2008, toen Epstein een mogelijke veroordeling en levenslang te wachten stond voor het misbruiken van minderjarige meisjes. Ze hielp mee aan de beruchte sweetheart deal van Epstein, waarbij hij uiteindelijk slechts dertien maanden gevangenisstraf kreeg.

Nu blijkt dat Sanchez in het verleden datete met Matthew Menchel, die als aanklager van Florida meewerkte aan de Epstein-deal. De relatie tussen de twee kwam aan het licht door intern onderzoek van het ministerie van Justitie, dat een aantal maanden geleden gestart was om de Epstein-deal te onderzoeken. Van het rapport is tot heden alleen een samenvatting gepubliceerd. Een bron vertelde echter aan de New York Daily News dat in het volledige rapport te lezen is dat Sanchez en Menchel in 2003 een paar weken een relatie hadden. Ze werkten destijds allebei voor justitie in Florida. Ze zouden hun relatie echter een tijdje gepauzeerd hebben wegens conflicterende belangen.

Sanchez verliet enige tijd later justitie en werd in 2007 deel van Epsteins verdedigingsteam, toen hij onder vuur lag voor het misbruik van minderjarige meisjes. Menchel was op dat moment het hoofd van de criminele afdeling en werkte vanuit die rol aan de overeenkomst tussen de misbruikmiljardair en justitie. In het onderzoek van justitie wordt geconcludeerd dat Menchel zijn eerdere relatie met Sanchez bekend het moeten maken aan openbaar aanklager Alexander Acosta. Hij zou in dat geval van de zaak zijn gehaald.

De conclusie van het onderzoek over de deal in het algemeen luidde dat er wellicht sprake was van ’slecht beoordelingsvermogen’, maar dat er geen sprake was van overtreding van wetten. Deze conclusie kon eerder al rekenen op stevige kritiek, omdat er geen verdere consequenties voor de betrokkenen aan verbonden werden.