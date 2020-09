Meghan: ik voel me bevrijd van andermans mening

De vrouw van prins Harry kreeg de afgelopen jaren veel kritiek vanuit de media, wat een van de redenen was voor het paar om het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Na een poosje in Canada gewoond te hebben, zijn de Sussexes nu gesetteld in Santa Barbara. Dat heeft Meghan de kans gegeven om bepaalde zaken te overdenken. „Als je terugkijkt naar dingen die ik heb gezegd, zijn die vaak uit zijn verband gerukt. Want als je daadwerkelijk luistert naar wat ik zeg, dan hoor je dat er niks controversieels aan is.”

De hertogin zegt altijd vanuit haar hart te spreken, waardoor sommige uitspraken misschien niet altijd perfect gepolijst overkomen. „Wat ik inmiddels heb geleerd, is om niet langer te luisteren naar ruis op de lijn. Er zijn altijd mensen die er wat van vinden, maar zolang je je bewust bent van je eigen morele kompas dan voelt dat als een bevrijding. En ik voel me bevrijd van alle meningen die mensen hebben, wat het leven veel makkelijker maakt.”

Meghan liet ook weten dat de pandemie ervoor gezorgd heeft dat zij en Harry voornamelijk tijd thuis doorbrachten met hun zoontje Archie. „Het was geweldig om zo lang samen te zijn en ons kleintje te zien groeien.”