Ye laat tijdens luistersessie Kims stem horen: ’Met beste rapper ooit getrouwd’

De rapper hield dinsdag in het LoanDepot Park in Miami een luistersessie waarbij hij fans een voorproefje gaf van zijn nieuwe album. Eerder deed hij dat ook al met zijn vorige plaat Donda, die na lang uitstellen afgelopen jaar uitkwam.

In het filmpje op Twitter is het intro van een nummer te horen terwijl Kim zegt dat ze ’met de beste rapper ooit is getrouwd’. „Hij is ook nog eens de rijkste zwarte man in Amerika en een getalenteerd, waar genie dat mij vier geweldige kinderen heeft geschonken”, aldus de realityster.

Toen Kim vorig jaar het satirische SNL mocht presenteren, begon ze de uitzending zoals iedere gastpresentator traditiegetrouw doet met een monoloog. De rapper kapte het geluidsfragment voor zijn plaat echter af voordat Kim in haar tv-optreden grapte dat ze van hem scheidde vanwege zijn persoonlijkheid.