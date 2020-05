Onzekerheid blijft rond Songfestival 2021

Jeangu Macrooy, de Nederlandse kandidaat voor het Eurovisie Songfestival. Ⓒ ANP

Velen konden hun geluk niet op toen Duncan Laurence vorig jaar de overwinning uit het vuur sleepte in Tel Aviv. Voor het eerst in ruim 40 jaar zou het Eurovisie Songfestival weer naar Nederland komen. Het coronavirus gooide echter roet in het eten: Nederland moet voorlopig nog zeker een jaar wachten voordat het evenement georganiseerd kan worden.