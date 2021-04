Uitgebreide kijk achter de schermen bij Songfestival

Luister de podcast Songfestivalkoorts hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Apple Podcasts en Spotify:

Verder in de podcast: Wat zijn de kansen van Nederland op het Songfestival? Zal de rest van Europa het lied van Jeangu Macrooy begrijpen? Onze juryleden buigen zich over de inzending. En: Dolly Bellefleur zingt ‘Krijg toch allemaal de veren’, met een verwijzing naar de Noorse inzending. Is Noorwegen de outsider dit jaar? Ook is er een Eurovisie-kookboek verschenen. Wat staat daar allemaal in? Telegraafverslaggever Richard van de Crommert spreekt met de maker.