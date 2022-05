Kourtney Kardashian en Travis Barker getrouwd in Italië

De jurk is duidelijk een andere dan het, opvallende, korte zwarte exemplaar – met ter hoogte van haar buik een gekleurde afbeelding van Maria – dat ze eerder op de dag droeg. Echtgenoot Barker trouwde in een donker pak met daaronder een licht overhemd en een donkere vlinderdas.

Het showbizzkoppel heeft er duidelijk zin in en elkaar in Italië voor de derde keer het jawoord. Eerder deze week trouwden ze al voor de wet in Amerika; in april had het stel een officieuze trouwceremonie in Las Vegas.

Kourtney is de oudste Kardashian-dochter. Zij en de rest van de beroemde tv-familie arriveerden de afgelopen dagen al in Portofino. Bekende vrienden als zangeres Beyoncé en blink-182-zanger Mark Hoppus waren ook aanwezig bij de bruiloft.