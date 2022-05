ZIEN | Het ’bijzondere’ trouwjurkje van Kourtney Kardashian

„Daar komt de...”, luidt het bijschrift bij de plaatjes. De 43-jarige Kourtney zal later op de dag in de Italiaanse stad Portofino in het huwelijksbootje stappen met Barker (46). Eerder deze week trouwde het showbizzkoppel al voor de wet in Amerika. Ook hadden ze een officieuze trouwceremonie in Las Vegas.

Verschillende leden van de Kardashian-Jenner-clan zijn in de Italiaanse plaats voor de bruiloft. Onder anderen Khloé en Kim Kardashian en Kris, Kendall en Kylie Jenner werden er vrijdagavond door lokale media gezien in een restaurant. Ook de paparazzi wist het beroemde gezelschap al vast te leggen op de gevoelige plaat.

Ook zangeres Beyoncé is er gesignaleerd. Volgens het Britse tijdschrift Hello! is de zangeres zaterdag aangekomen en verblijft ze in hetzelfde hotel als de andere gasten.

Foto’s van de door Dolce & Gabbana gesponsorde festiviteiten zijn te vinden in onderstaande premium: