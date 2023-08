Geen verwijzingen naar J. K. Rowling in Harry Potter-expo

Rowling ligt sinds enkele jaren onder vuur vanwege transfobe opmerkingen die zij op social media zou hebben gemaakt. Het leverde haar van veel kanten kritiek op en deed het Museum of Pop Culture (MoPOP) besluiten om haar naam en verwijzingen naar haar persoon te verwijderen. Het museum zegt bovendien „ondubbelzinnig achter de non-binaire en transgendergemeenschappen” te staan.

Chris Moore, de projectmanager van de tentoonstelling, schrijft in een artikel van 1400 woorden over de verwijdering van de verwijzingen naar Rowling uit het museum. „Voorlopig hebben de curatoren besloten om haar uit de expositie te halen om haar impact te verminderen. Het is geen perfecte oplossing, maar dit is wat we op korte termijn konden doen terwijl we nadenken over de lange termijn.”