Chris Evans uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld

„Ze is trots op alles wat ik doe, maar dit is iets waar ze echt over kan opscheppen”, aldus Evans. „Dit is wel een lastig ding om over geïnterviewd te worden. Het voelt als een gekke vorm van valse bescheidenheid.” Maar, zegt hij ook, „Het is wel iets waar ik als ik oud en uitgezakt word op terug kan kijken.”

De Sexiest Man Alive wordt sinds 1985 door People gekozen uit de entertainmentindustrie. Mel Gibson kreeg als eerste de titel toegewezen, in recentere jaren waren dat Idris Elba, John Legend en Dwayne ’The Rock’ Johnson.