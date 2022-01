Edsilia Rombley droomde van baan als accountant

„Mijn moeder keek veel series als The Bold and the Beautiful en As the World Turns en ik droomde er van dat ik ook zo’n mantelpakje aan had, mooie auto, wolkenkrabber, suitcase. Dat ik dan echt accountant was”, vertelde de 43-jarige zangeres aan presentator Beau van Erven Dorens. Ze heeft wel een idee waar dat idee vandaan kwam. „Dat komt denk ik doordat mijn moeder als alleenstaande vrouw voor ons zorgde en het toch altijd wel ploeteren was. Als iemand vroeg wat ik later wilde, dan zei ik: ’geld, veel geld’. Geen zorgen over de maandelijkse huurkosten.”

Edsilia, die in mei samen met Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteerde, realiseerde zich wel dat geld niet de oplossing voor alles is. „Niet zozeer dat dat gelukkig maakt”, zegt ze. „Maar ik wist wel dat geld het makkelijker maakte soms.”