’Prins Andrew gedagvaard in misbruikzaak’

Er was vorige week enig gesteggel over het papierwerk in de rechtszaak. Het juridische team van Giuffre beweerde dat Andrew per post officieel geïnformeerd was over de zaak - een noodzakelijk stap in de procedure. De advocaten van de prins ontkenden dat echter. Een rechter gaf toen aan dat de papieren naar de raadsman van Andrew in Los Angeles gestuurd konden worden. Maandag dienden de advocaten van Giuffre het ontvangstbewijs daarvan in.

De nu 38-jarige Giuffre beschuldigt de hertog van York van seksueel misbruik. Dat zou hebben plaatsgevonden toen ze 17 was. Andrew was toen rond de 40. In diezelfde tijd werd Giuffre naar eigen zeggen ook slachtoffer van zakenman Jeffrey Epstein, die na tientallen beschuldigingen rond misbruik van minderjarige meisjes in 2019 zelfmoord pleegde.

Prins Andrew ontkent de beschuldigingen van Giuffre.