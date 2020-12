Dochter Lori Loughlin bespreekt omkoop-schandaal

De ouders van Olivia, die op YouTube bekend is als Olivia Jade, betaalden een half miljoen om hun twee dochters toegelaten te krijgen op universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Olivia en zus Isabella op papier onderdeel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide jonge vrouwen beoefenen die sport echter helemaal niet.

In een fragmentje van de Facebook-talkshow dat maandag werd vrijgegeven, geeft Olivia toe dat haar familie fout zat. „We zaten in een positie om iets voor elkaar te krijgen en zijn daar veel te ver in gegaan”, aldus de 21-jarige. Op de vragen van presentatrice Jada Pinkett-Smith en haar moeder Adrienne of ze begrijpt waarom mensen boos zijn op wat zij en haar ouders hebben gedaan, antwoordt Olivia dat dat het geval is, maar dat ze daar graag meer over hoort zodat ze er iets van kan leren.

Alhoewel ze lang hun onschuld volhielden, gaven de Full House-actrice en de modemagnaat in mei toch toe dat ze deel hebben uitgemaakt van het grote omkoopschandaal om hun dochters toegelaten te krijgen tot de prestigieuze universiteit USC in Los Angeles. Beiden kregen boetes en celstraffen, maar Loughlin werd minder zwaar gestraft omdat haar echtgenoot een actievere rol zou hebben gespeeld bij de zwendel. De actrice kreeg een celstraf van twee maanden, een boete van 150.000 dollar, 100 uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in, 250.000 dollar betalen en 250 uur taakstraf volbrengen. Ook hij is daarna aan een proeftijd van twee jaar gebonden.