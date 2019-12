’Rosario’ uit Will & Grace overleden

Morrison was tussen 1999 en 2006 in 68 afleveringen van de sitcom te zien als Rosario, de ondergewaardeerde huishoudelijke hulp van Karen die later trouwde met en vervolgens weer scheidde van Jack. De makers hadden de actrice graag terug zien keren in de reboot van de serie die in 2017 van start ging, maar Morrison voelde daar na haar pensionering niet meer voor.

Het personage Rosario zou eigenlijk geen vast onderdeel worden van de serie, maar de huishoudster sloeg zo goed aan bij het publiek, dat de makers besloten Morrison een vast castlid van Will & Grace te maken.

De acteercarrière van Morrison spant ruim vijftig jaar. Ze was in 1961 voor het eerst op televisie te zien in de serie Adventures in Paradise. In de jaren 60 speelde ze drie seizoenen lang Sister Sixto in The Flying Nun. Na een laatste rol als de stem van Lola in animatiefilm Foodfight! zette Morrison in 2012 een punt achter haar loopbaan.

Familie

„Wat een verdrietig nieuws”, schrijft Sean Hayes, die Jack speelt in de serie, bij een foto van zijn oud-collega op Instagram. „Onze geliefde Shelley Morrison is overleden. Ze was absoluut hilarisch en ze had het grootste hart. Ze was onderdeel van onze Will and Grace-familie en zal ontzettend gemist worden. Mijn gedachten zijn bij haar man Walter en haar hele familie.”

Debra ’Grace’ Messing plaatste een grappig clipje uit de serie op Instagram en liet daarbij weten: „Oh Shelley, wat een verlies. Onze lieve Rosario is er niet meer. Shelley had een carrière die decennia lang duurde, maar ze zal altijd onze lieve Rosie zijn. Heel veel liefs voor Walter en de rest van de familie.”

’Mijn hart huilt’

Megan Mullally, de actrice achter Karen, twitterde zondag: „Ik krijg net een alert op mijn telefoon dat Shelley Morrison is overleden. Mijn hart huilt. Shelley, haar geliefde man Walter en hun kinderen zijn in mijn gedachten. Dank je voor je vriendschap en partnerschap Shell. Je hebt geweldige dingen bereikt op deze wereld. Je zal gemist worden.”

Ook Eric McCormack (Will) reageerde op Twitter. „Shelley was een prachtige ziel en een geweldige acteur. Haar werk als Rosario was seizoen na seizoen genuanceerd, gegrond en hilarisch. Ze zal door iedereen bij Will & Grace gemist worden, ze was een groot onderdeel van de show. Heel veel liefs voor Walter en haar familie.”