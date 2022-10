Nederlandse Real Housewives-editie start in november

In The Real Housewives of Amsterdam worden zeven welgestelde ’huisvrouwen’ gevolgd met camera’s. De vrouwen zijn Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Hella Huizinga, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor, Sheila Bergeik en Susanna Klibansky.

De eerste The Real Housewives begon in 2006 in Orange County in Californië. Inmiddels zijn er tientallen edities en meerdere spin-offs gemaakt.