Premium Het beste van De Telegraaf

Khalid & Sophie: urgentie ver te zoeken in brave talkshow

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Khalid en Sophie op zoek naar urgentie. Ⓒ foto: annemieke van der togt

Fidan Ekiz en Renze Klamer zullen zich na vanavond nog meer afvragen wat ze in hemelsnaam verkeerd hebben gedaan? De urgentie ontbrak bij hen, werd gesteld toen ze hun ontslagbriefje kregen. Maar de vraag is of Sophie Hilbrand en morgenavond Khalid Kasem in Khalid & Sophie deze zozeer gewenste urgentie wel weten te brengen die broodheer BNN-VARA zozeer ontbeert.