Amazon en Netflix vechten om zijn rechten Elizabeth laat Beertje Paddington herleven

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Dat je op je 96e iemand nog nieuw leven kan inblazen! Sinds het meer dan fantastische filmpje dat QUEEN ELIZABETH liet opnemen met Beertje Paddington - ter gelegenheid van haar 70-jarig regeringsjubileum - is de populariteit van de aimabele rakker, met zijn voorliefde voor sandwiches met marmelade, als een komeet de lucht ingeschoten. Gevolg is dat er achter de schermen inmiddels een woeste strijd gaande is tussen Amazon en Netflix: zij willen allebei de rechten kopen voor de derde Paddington-film die in aantocht is.