Salsa-legende Johnny Pacheco (85) overleden

Zijn vrouw, Maria Elena ’Cuqui’ Pacheco, laat weten dat dat Pacheco enkele dagen geleden in het ziekenhuis is opgenomen met een longontsteking. „Met veel pijn in mijn ziel en een leegte in mijn hart deel ik jullie mede dat Johnny Pacheco vanmiddag in vrede is overleden. Bedankt voor alle gebeden en liefde die jullie hem gaven”, schrijft ze.

Pacheco werd vaak de The godfather of salsa genoemd en hij had een grote invloed op de Latijns-Amerikaanse muziek. De in de Dominicaanse Republiek geboren muzikant had bovendien veel oog voor talent. Hij maakte veel salsa-artiesten groot, waaronder Celia Cruz.

„Met diepe droefheid delen we het nieuws van het overlijden van Johnny Pacheco. Hij was een van Fania's oprichters en de man die verantwoordelijk was voor het genre salsamuziek. Hij was een visionair en zijn muziek zal eeuwig voortleven”, laat Fania Records weten.

Johnny Pacheco was met name succesvol in de jaren zestig en zeventig. Hij werd negen keer genomineerd voor een Grammy. In 2005 won hij de Latin Grammy Lifetime Achievement Award.