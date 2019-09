Brad Pitt ging naar praatgroep om overmatig alcoholgebruik

Pitt zag in 2016 zijn huwelijk stranden als gevolg van overmatig drankgebruik. „Dus besloot ik niet meer te gaan drinken”, vertelt hij in het interview. Om dit bereiken, meldde hij zich bij Anonieme Alcoholisten (AA). „Al die mannen zaten in een kring en waren open en eerlijk op een manier die ik nog nooit had meegemaakt. Het was een veilige ruimte waar weinig oordeel was en dus weinig oordeel over jezelf”, vertelt Pitt.

Verrassend genoeg respecteerden alle mannen in de groep de privacy van de acteur. Ze hielden allemaal hun mond en Brads verhaal verscheen niet in de roddelbladen. „Het was bevrijdend om de lelijke kanten van jezelf te tonen. Dat is erg waardevol.”