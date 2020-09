Elton John duikt in appelsap

Het drankje heeft de naam Woodside meegekregen en wordt gemaakt van het fruit uit de boomgaard op hun landgoed. Hoewel Elton en David volgens bronnen van Daily Mirror nog geen plannen hebben de appelsap daadwerkelijk op de markt te brengen, zouden onder meer Victoria Beckham en Elizabeth Hurley al staan te trappelen Woodside te proeven.

Dat de appelsap alcoholvrij is, was wellicht te verwachten aangezien Elton al drie decennia nuchter is. Eerder gaf de muzieklegende aan zich eindelijk weer mens te voelen sinds hij van de drank is.