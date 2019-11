’Keanu Reeves hield vriendin jaren geheim’

De 55-jarige acteur praat doorgaans nauwelijks over zijn liefdesleven, maar dat hij samen is met de 46-jarige Alexandra was volgens de ingewijde niet per se een geheim. „Ze zijn in ieder geval al samen sinds de zomer van 2017.” Het koppel werd de afgelopen jaren al een paar keer samen op evenementen gespot, maar dat ze aan het daten waren, was niet opgevallen.

De ’nieuwe’ liefde van Keanu was ook op Twitter een onderwerp van gesprek. Zo dachten meerdere mensen dat het de Britse actrice Helen Mirren was die aan zijn arm verscheen. „Keanu Reeves is een vrouw van mijn leeftijd aan het daten die behoorlijk op Helen Mirren lijkt en ik heb hem nog nooit zo aantrekkelijk gevonden”, twitterde iemand. Een relatie met de 74-jarige Helen zou vrij opmerkelijk zijn. De actrice is al sinds 1997 getrouwd.

Keanu had eerder een relatie met Jennifer Syme. De twee gingen in 2000 uit elkaar, kort nadat de actrice was bevallen van een doodgeboren dochtertje. Naar verluidt kon de relatie het verlies niet aan. Jennifer overleed een jaar later na een auto-ongeluk. Keanu nam destijds pauze van de opnames van de Matrix-films om te rouwen. In 2008 was hij kort samen met model China Chow.