Geraldine Kemper het Nederlandse gezicht van Big Brother

Geraldine Kemper Ⓒ Wim van de Genachte

Omdat ze er maandenlang haar mond over moest houden, voelt het voor Geraldine Kemper nog wat onwennig om er hardop over te praten, maar zij wordt de Nederlandse presentator van Big Brother. Met de Vlaming Peter Van de Veire zal de 30-jarige tv-maakster in het nieuwe jaar de kijker bijpraten over al dan niet dramatische gebeurtenissen in Het Huis. „Nog nooit heb ik over een programma zo geheimzinnig moeten doen.”