Zangeres Kelis zwanger van derde kind

„We voegen er nog eentje aan toe”, schrijft ze. „Zo blij om te vertellen dat ik zwanger ben”, staat onder een foto waarop de zangeres een zwangerschapstest vasthoudt.

Kelis stapte in 2014 in het huwelijksbootje met makelaar Mike Mora. Met hem heeft ze zoontje Shepherd. In een eerdere relatie kreeg ze al zoontje Knight. De zangeres is vooral bekend van hits als Milkshake en Trick Me.