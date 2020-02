Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

The voice of Holland kroont vrijdagavond de winnaar: het wordt Daphne, Emma, Sophia of Stef. Maar het jubileumseizoen zal vooral worden herinnerd door het aanhoudende gedoe tussen de coaches en ophef rond stemmende kijkers. Tien memorabele momenten uit reeks nummer tien.