NTR vindt Sesamstraat-actie Radio 538 ’sympathiek’

Ook als het aan de NTR ligt, hoeven jonge kijkers geen afscheid te nemen van Sesamstraat. De omroep is in vergevorderde onderhandelingen voor een nieuw contract met licentiehouder Sesame Workshop. Over de status daarvan kan de zegsman niets zeggen. Het plan is in ieder geval nog steeds dat het contract komend najaar moet ingaan.

Coen en Sander startten de petitie na een gesprek met Aart Staartjes, die al decennia te zien is als de sympathie brombeer Meneer Aart. De petitie is ruim 8900 keer ondertekend. Staartjes vertelde dat hij al maanden niets meer had gehoord van de NTR en dat hij niet verwachtte dat de kindershow nog terug zou keren. Sinds maart vorig jaar zijn er al geen nieuwe opnames van het programma gemaakt, dat in de ochtend en middag op NPO 3 wordt uitgezonden.