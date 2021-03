Brouwers en Rijneveld in race om Libris Prijs

Andere gegadigden die op de shortlist staan zijn Simone Atangana Bekono met haar boek Confrontaties, Gerda Blees met Wij zijn licht en Erwin Mortier met De onbevlekte. Ook Merijn de Boer, die vorig jaar indruk maakte met zijn vermakelijk roman De Saamhorigheidsgroep werd geselecteerd door jury, onder leiding van PvdA-lijstrekker Lilianne Ploumen.

Wat al die boeken gemeen hebben, is dat ze volgens het juryrapport verhalen vertellen met ’een eigen blik, een ziel, een stem en soms meerstemmigheid, het zijn verhalen van schrijvers die weten wat ze doen, wat ze lezer aandoen, of dat onderzoeken.’ Ploumen en haar collega juryleden wilden niet wegsuffen bij gebabbel, zo schrijven ze: het liefst werden we juist opgeschrikt.

Intelligente lockdown

De zes genomineerden, die ieder in elk geval met €2500 beloond worden, zijn gekozen uit maar liefst 210 ingezonden romans. Dankzij de lockdown had de jury meer dan ooit extra gelegenheid om lekker thuis te lezen. „Wij verveelden ons niet, wij vermaakten ons juist enorm en rolden van de ene verrassing in de andere. Zo werd de lockdown pas echt intelligent.”

Op maandag 10 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. Dit gebeurt traditiegetrouw in het Amsterdamse Amstel Hotel en de ceremonie wordt live uitgezonden bij Nieuwsuur op NPO2.