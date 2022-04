Zanger Chris Bailey (65) van The Saints overleden

„Met pijn in ons hart moeten we jullie informeren over het overlijden van Chris Bailey, zanger en tekstschrijver van The Saints, op 9 april 2022”, is in het bericht te lezen, dat van zowel vrienden als familie afkomstig is. „Chris leefde een leven van poëzie en muziek en is op een zaterdagavond gestrand”, waarmee verwezen wordt naar het nummer (I’m) Stranded van de band.

Chris Bailey brak in 1976 door met de groep The Saints. De band scoorde verder met nummers als This Perfect Day en Know Your Product. Ook had Bailey een solocarrière. Bruce Springsteen coverde in 2014 het nummer Just like Fire Would van de hand van Bailey en bracht dat uit op zijn album High Hopes.