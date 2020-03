Nieuw ontdekt insect vernoemd naar Lady Gaga

Morris vond het insect terwijl hij zo’n 1000 beestjes uit een insectenfamilie onderzocht in een museum in Pittsburgh, meldt Page Six. „Als er een diertje naar Lady Gaga vernoemd wordt, dan moet dan wel een bijzonder exemplaar zijn. En dat is het geval, vanwege de opvallende hoorntjes die het vrouwelijke insect heeft. Het is net alsof ze gevoel voor mode heeft, iets van Gaga ook heeft. Ik heb nog nooit zoiets prachtigs gezien.”

Het is niet voor het eerst dat er een insect naar een artiest wordt vernoemd. Deze eer viel eerder al ten deel aan de bands Metallica en Pink Floyd.