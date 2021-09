Wesley Sneijder in tv-debuut Het Jachtseizoen van StukTV

Premium Video

Nederlands sprookje US Open: ‘Het zat eraan te komen’

Botic van de Zandschulp is de sensatie van de US Open. De Nederlander staat dinsdag in de kwartfinale van het mannen enkelspel en dat is sinds 2004 niet meer gebeurd. Een sprookje, maar volgens de coach van Botic, Michiel Schapers, niet geheel onverwacht.