Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog tussen zusjes Kardashian: ’Kim heeft mijn bruiloft gekopieerd’

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Dat het niet altijd even goed botert tussen de zusjes Kardashian is een feit. De hele wereld kan meegenieten van hun ruzies in de realityshow The Kardashians. Maar nu de bom compleet gebarsten lijkt te zijn, zouden Kim en Kourtney elkaar niet eens meer kunnen luchten of zien!