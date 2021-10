Ed Sheeran leest verhaal voor over stotteren

Ed gaat I Talk Like a River voorlezen van Jordan Scott en Sydney Smith. Voor de zanger is het een speciaal verhaal. Net als de jonge hoofdpersoon had Ed in zijn jeugd te maken met stotterproblemen. Een paar jaar geleden vertelde hij daar al eens over in een speech voor een Amerikaanse organisatie voor stotteraars. Bij die gelegenheid onthulde hij dat het meerappen op een plaat van Eminem hem van het probleem verloste.

Aan de BBC vertelde Ed ook nog dat hij het leuk vindt om voor te lezen. Hij hoopt dat het verhaal kinderen helpt met hun stotterprobleem.

CBeebies Bedtime Stories wordt elke werkdag aan het begin van de avond uitgezonden door de BBC. Het is nog niet duidelijk wanneer de aflevering te zien is met Ed. De 30-jarige zanger treedt in de voetsporen van beroemdheden als Orlando Bloom, Dolly Parton en 'Knight Rider' David Hasselhoff. Zij lazen ook verhaaltjes voor in het programma.