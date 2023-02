Premium Het beste van De Telegraaf

YouTuber slaat nieuwe weg in met ’Avastars’ Kalvijn: ’Ik ben slechts een radertje in het geheel’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Kalvijn heeft zich verloofd met Nina Warink: „Ik zie haar als de moeder van mijn kinderen.” Ⓒ Instagram

Het had wat voeten in de aarde, maar vrijdagavond gaat het nieuwste prestigeproject van John de Mol in première. In Avastars smelten een bekende zanger en een danser samen tot een virtueel supertalent. De show wordt aan elkaar gepraat door een presentator van vlees en bloed: Kalvijn. De bekende YouTuber wil in de toekomst meer maken voor tv, en hij hoopt vader te worden. „Dat zou geweldig zijn!”