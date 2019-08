Hilary Swank viert één jaar huwelijk

„Er is een jaar voorbij!! Het beste van mijn leven... naast het eerste... en tweede jaar dat we samenzijn”, schrijft de 45-jarige Hilary bij de foto, waarop ze haar man omarmt. De twee waren al twee jaar samen voordat ze vorige zomer in het huwelijksbootje stapten. „Fijn eenjarig huwelijksjubileum, liefde van mijn leven.”

Voor Hilary is het haar tweede huwelijk: van 1997 tot 2007 was de Million Dollar Baby-actrice getrouwd met Chad Lowe.