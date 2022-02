Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgde uitgerekend Maxwell (onbedoeld) voor schikking in misbruikzaak Andrew?

Door Nick Wijsen

Prins Andrew (m.) en Ghislaine Maxwell. Ⓒ Getty Images

Is de wereldberoemde foto van de Britse prins Andrew met de Amerikaanse Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, echt of nep? Volgens de hertog van York is het kiekje, waarop ook Jeffrey Epsteins rechterhand Ghislaine Maxwell te zien is, fake. Het is echter Maxwell, bij wie de foto thuis werd genomen, die nu lijkt te bevestigen dat de foto wel degelijk authentiek is. Hebben haar woorden er, onbedoeld, toe geleid dat Andrew alsnog een schikking heeft getroffen met zijn vermeende slachtoffer?