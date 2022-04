Dolly Parton accepteert Hall of Fame-nominatie toch

Parton maakte vorige maand kenbaar dat zij ’het niet waard’ is om te worden opgenomen in de eregalerij van het beroemde museum in Cleveland. Haar eerste reactie was echter gebaseerd op een misvatting. „Ik dacht altijd dat alleen mensen uit de rockmuziek in de Rock & Roll Hall of Fame konden worden opgenomen. Ik ben er nu achter gekomen dat dat helemaal niet hoeft. Omdat ik mezelf niet als rockartiest beschouw had ik het idee dat ik dan misschien de plek zou afnemen van iemand anders die het meer zou verdienen. Maar het is duidelijk veel breder dan dat.”

De Rock & Roll Hall of Fame Foundation stelde na de uitspraken van Parton al dat ze toch op de lijst van genomineerden zou blijven staan. De organisatie vindt dat rock-’n-rollmuziek altijd een connectie heeft gehad met countrymuziek. „De muziek van Dolly Parton beïnvloedde talloze fans en andere artiesten. Haar nominatie voor opname in de Rock & Roll Hall of Fame heeft hetzelfde proces gevolgd als alle andere nominaties.”

Om een plek te krijgen in het museum voor popgeschiedenis moet het debuutalbum van de artiest minimaal 25 jaar geleden uitgebracht zijn. Een groep van meer dan duizend muzikanten, experts en critici stemmen welke vijf tot zeven artiesten of bands in de Hall of Fame zullen worden opgenomen. In mei wordt bekend wie de gelukkigen zijn.