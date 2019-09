NPO 1 is grote winnaar op zaterdag

Zoals gebruikelijk kropen de meeste mensen, bijna 1,5 miljoen, voor de buis voor het NOS Journaal van 20.00 uur. De samenvattingen van de Eredivisie werd met ruim 1,2 miljoen kijkers als tweede het best bekeken. Beste Zangers is met ruim 1,1 miljoen kijkers de hekkensluiter. Ook het NOS Journaal van 18.00 uur, Dit was het nieuws, Kassa en EenVandaag werden op NPO 1 uitgezonden en staan in de top tien van de populairste programma’s van de dag.

Het vorige week teruggekeerde Ik hou van Holland is het enige programma van SBS6 dat in de top tien te vinden is. Het door Linda de Mol gepresenteerde spelprogramma is met 964.000 kijkers de vierde populairste show van de dag.

RTL 4 scoorde zaterdag het beste, 801.000 kijkers, met de tweede aflevering van Dancing with the Stars en het nieuws van 19.30 uur, met 752.000 kijkers. Die programma’s stonden respectievelijk op nummer acht en nummer tien.